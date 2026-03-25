В России могут ввести 5-процентную квоту на электромобили для таксопарков

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила обязать таксопарки при обновлении автопарка закупать не менее 5% электромобилей. Инициатива может быть реализована на региональном уровне с учетом местной специфики. Речь идет исключительно об электромобилях российского производства. Предполагается, что мера станет дополнением к закону о локализации такси.

В АПОЭ подсчитали, что квота в 5% позволит дополнительно реализовывать до 4 тыс. отечественных электромобилей в год. В ассоциации отмечают, что на сегодняшний день из 791,4 тыс. машин, работающих в такси, электромобили составляют всего около 7 тыс. При этом средний возраст парка в России достигает десяти лет, что создает потенциал для обновления. Повышение загрузки зарядных станций также необходимо для их окупаемости, добавляют в объединении.

Участники рынка такси относятся к идее сдержанно. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что отрасль не готова к таким обязательствам из-за нехватки зарядной инфраструктуры, сервисных центров и квалифицированных кадров. В инициативной группе Национальной ассоциации таксопарков указывают, что даже 5-процентная квота станет дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес, который и так испытывает трудности из-за роста издержек и снижения рентабельности.

