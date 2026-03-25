В такси возникло напряжение

Бизнес и регуляторы обсудят введение квот на электромобили для такси при обновлении парка. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предлагает установить квоту в 5%, что позволит дополнительно продавать до 4 тыс. электромобилей российской сборки в год. Часть участников рынка такси считает, что норматив будет труднодостижим без господдержки, а другие только опасаются усиления давления на отрасль.

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предлагает ввести квоты на покупку электромобилей для такси на уровне 5% при обновлении парка, рассказали “Ъ” в АПОЭ. Право устанавливать размер квоты могут получить регионы с учетом локальной специфики. Речь идет только об электромобилях российского производства. Идея, по информации “Ъ”, рассматривается как дополнение к закону о локализации такси.

По данным “Ъ”, инициатива по квотам прорабатывается в рамках поручения правительства о дополнительных мерах развития электромобильности, которое было дано Минэкономики, Минфину, Минпромторгу совместно с автопроизводителями и заинтересованными организациями.

80 тысяч электромобилей насчитывается в России на 1 января 2026 года, по данным «Автостата».

Первое обсуждение вопроса запланировано на 26 марта при участии регуляторов, департамента транспорта Москвы, РСПП, отраслевых объединений, производителей электромобилей и таксопарков.

В АПОЭ считают, что предлагаемая квота в 5% поможет дополнительно реализовать до 4 тыс. электромобилей в год (объем сопоставим с продажами российских электромобилей по итогам 2025 года). По данным ассоциации, на 1 июля 2025 года в РФ в такси работает около 791,4 тыс. легковых автомобилей, из которых примерно 7 тыс.— электромобили. «Средний возраст парка в России составляет около десяти лет, в Москве — три года два месяца, что указывает на потенциал обновления»,— поясняют в АПОЭ. Там напоминают, что текущая загрузка зарядных станций остается ниже уровней, необходимых для окупаемости.

Показатель в 5% предлагается как возможный вариант, напоминают в ассоциации. «Важно найти баланс. При отсутствии синхронного развития инфраструктуры и учета экономики таксопарков такие меры могут приводить к дополнительной нагрузке на участников рынка»,— добавляет председатель АПОЭ Армен Сафарян.

Старший руководитель проекта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Никита Великий отметил, что Москва готова к объему спроса, который возникнет с увеличением электромобилей в таксопарках.

Проработать возможность внедрения электротранспорта в сервисы такси, каршеринга и общественного транспорта еще в 2023 году поручал президент Владимир Путин. Реакцией на это стали разработанные Минтрансом поправки к закону о такси по установлению обязательной доли электромобилей в таксопарках. Идею квот поддержали в Минэкономики, но ход инициатива не получила.

Опрошенные “Ъ” участники отрасли такси относятся к введению квот в 5% на электромобили неоднозначно.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова говорит, что отрасль к этому не готова ни с точки зрения инфраструктуры, ни с точки зрения экономики.

В большинстве регионов, напоминает она, по-прежнему отсутствует необходимое количество быстрых зарядных станций, сервисных центров и специалистов по обслуживанию электромобилей.

Представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев считает, что идея с квотами на электромобили в такси на текущем этапе выглядит «оторванной от реальной экономики отрасли». Рынок, уверен эксперт, уже находится под давлением: растут издержки, замедляется обновление автопарков, снижается рентабельность. В этих условиях навязывание дополнительных обязательств — тем более связанных с более дорогими и операционно сложными автомобилями — создает риск дестабилизации, резюмирует он. «Даже квота на уровне 5% означает прямую финансовую нагрузку для таксопарков, которые и так сокращают инвестиции»,— поясняет господин Багамаев.

По оценке службы заказа такси «Максим», уровень квоты в 5% выглядит умеренным, но может оказаться труднодостижимым без системной поддержки. Обновление автопарка в такси, напоминают в компании, напрямую зависит от стоимости автомобилей и условий их приобретения. Электромобили остаются существенно дороже массовых моделей с ДВС, а окупаемость таких инвестиций сильно зависит от субсидий и льготных программ, добавляют в сервисе.

Спрос на электромобили в такси, по мнению Ирины Зариповой, сегодня практически отсутствует: для пассажиров и для перевозчиков ключевым фактором остается экономика поездки, а не тип двигателя. В сервисе «Максим» подтверждают, что интерес к электромобилям сдерживается экономическими факторами. Без устойчивых и масштабируемых программ поддержки административные меры (квоты) не приведут к значимому росту электромобилей в отрасли, считают в компании. «Рациональный сценарий — создание условий, а не обязательств»,— добавляет господин Багамаев.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова