Топливо закотировали

Петербургская биржа ограничила параметры торгов бензином и дизтопливом, снизив допустимый рост котировок с 0,05% до 0,01%. Причина - рост оптовых цен на нефтепродукты более чем на 12% c конца февраля. Это может быть не единственной мерой, направленной на охлаждение рынка. Правительство также обсуждает возвращение запрета на экспорт топлива для производителей, который может быть введен уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургская биржа с 25 марта снизила предел повышения цены на бензин АИ-92 и АИ-95, межсезонное и летнее дизтопливо до 0,01% с 0,05%. Возможность снижения котировок сохранена на уровне до 10%. Об этом говорится в сообщении биржи для участников торгов, опубликованном в отраслевых Telegram-каналах.

На Петербургской бирже “Ъ” подтвердили, что снизили допустимый шаг на рост котировок для этих нефтепродуктов по поручению правительства.

По итогам первых торгов после изменения параметров лимита котировки скорректировались.

Стоимость АИ-92 25 марта по индексу европейской части России снизилась на 1,2%, до 67,65 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,6%, до 72,02 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо на бирже подешевело на 3,5%, до 65,15 тыс. руб. за тонну.

Аналогичные лимиты биржа вводила осенью 2025 года в условиях рекордного роста котировок из-за внеплановых остановок НПЗ и нехватки топлива в некоторых регионах. Мера позволила снизить ажиотаж на рынке, но объемы продаж снижались до многолетних минимумов.

Оптовые цен на бензин и дизтопливо росли с конца февраля, прибавив с тех пор более 12%. Динамика поддерживается глобальным ростом котировок из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Александр Новак 25 марта на коллегии Минэнерго отметил, что бизнесу и регуляторам в условиях мирового энергетического кризиса необходимо в «кратчайшие сроки» принять меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка и сохранения цен на топливо на АЗС. «Она (задача.— “Ъ”) непростая, сложная, и это прямо очень срочно»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Александр Новак, вице-премьер, 25 марта, ТАСС: «Весь мир переживает глубочайший энергетический кризис, который, наверное, мы не наблюдали никогда, если говорить про последние лет пятьдесят».

Источник “Ъ” на рынке говорит, что для стабилизации ситуации правительство в том числе обсуждает введение запрета на экспорт бензина для производителей, который был снят с февраля. Для остальных участников рынка ограничения действуют до 31 июля. Источник “Ъ” уточняет, что решение о введении полного запрета на экспорт бензина уже подготовлено и может быть принято 27 марта. По его словам, запрет может быть введен на три месяца.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил 25 марта, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. «Если понадобятся дополнительные меры, то у нас есть пакет мер, которые могут быть применены для того, чтобы рынок оставался насыщен»,— цитирует его «Интерфакс».

Сокращение лимита до 0,01% — понятная, но не вполне своевременная мера, считает управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его словам, котировки уже начали корректироваться, и участники рынка ожидали продолжения этого тренда даже без вмешательства регулятора. Введение потолка, безусловно, усиливает коррекцию, но ограничивает возможность видеть реальные рыночные индикаторы, добавляет он.

По словам источника “Ъ” в отрасли, после ужесточения правил торгов игроки могут временно сократить закупки, поскольку исчезает риск дальнейшего роста цен.

При этом собеседник “Ъ” не ожидает снижения объемов продаж бензина до середины апреля, поскольку планы на месяц уже утверждены и вряд ли будут пересмотрены. В аналитической компании «ОМТ-Консалт» считают, что сокращение лимита не несет рисков и не повлияет на объемные показатели продаж.

Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин полагает, что запрет на экспорт нефтепродуктов — более эффективная мера. По его мнению, без вмешательства правительства оптовый рынок в ближайшие недели может ожидать роста котировок, в том числе из-за сокращения дисконтов на российские нефтепродукты. В связи с этим, добавляет он, меры, включая возможное ограничение экспорта, должны предотвратить резкий рост оптовых цен.

Ольга Озембловская