Минобороны меняет порядок гражданской переподготовки уволенных со службы

Минобороны РФ подготовило проект приказа, меняющий порядок организации профессионального переобучения увольняемых военнослужащих. Документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов 23 марта, не затрагивает само право на переподготовку, но перераспределяет функции внутри ведомства: ключевую роль в распределении учебных мест получает департамент военного образования.

Речь идет о корректировке приказа №230 от 2024 года, регулирующего обучение военных перед увольнением. Эта мера остается одной из базовых социальных гарантий: право на бесплатную переподготовку имеют отдельные категории военнослужащих — в частности, увольняемые по состоянию здоровья (ранение или болезни), достижению предельного возраста или в связи с организационно-штатными мероприятиями (сокращением должностей или расформированием частей).

Главное изменение касается схемы управления. Воинские части по-прежнему собирают рапорты военнослужащих, а кадровые органы формируют и передают списки по подчиненности. Обобщенные сведения направляются в департамент военного образования, который рассчитывает распределение учебных мест и доводит его до образовательных организаций и воинских частей. Ранее этим занималось Главное управление кадров Минобороны. Контроль за исполнением приказа передается замминистра обороны — начальнику Главного военно-политического управления.

Одновременно уточняется процедура подачи документов. В рапорте военнослужащий должен указывать расширенный перечень сведений, включая продолжительность службы без учета времени обучения. К документам об образовании допускается прилагать не только дипломы, но и справки. Из текста также исключается требование «письменной» формы в одном из пунктов, что позволяет использовать электронный документооборот.

Устанавливаются и сроки: обобщенные сведения представляются в департамент до 10 июля или 4 ноября, расчет распределения учебных мест формируется до 1 августа или 1 декабря. Военнослужащие выбирают направление обучения из программ военных вузов. Как правило, речь идет о краткосрочной четырехмесячной переподготовке по гражданским специальностям — от управления и логистики до ИТ, инженерных и технических направлений, а их перечень меняется каждые полгода.

