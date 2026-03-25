ВТБ зарегистрировал товарный знак «Дом Радио»

Банк ВТБ, реставрирующий Дом Радио на Итальянской улице, 27, зарегистрировал одноименный товарный знак. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе кредитной организации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Регистрация товарного знака Дома Радио требуется для работы будущей институции. В Доме Радио планируется публичная программа с театральными и кинопоказами, фонотекой, концертами, лекциями и экскурсиями по обновленному зданию. Для резидентов и профессионалов заработают творческие лаборатории и звукозаписывающие студии. Появятся внутренний двор под открытым небом, магазин мерча, кафе и ресторан»,— рассказали в ВТБ.

Реставрация здания началась в 2024 году. Работы собираются завершить к концу текущего года, а начало работы площадки запланировано на 2027 год. Сейчас специалисты приступают к внутренней отделке дома.

Артемий Чулков

Новости компаний Все