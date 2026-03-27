Полину Узбекову прооперировали 25 марта

20 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю 16-летней Полины Узбековой из Красноярского края («Нож в спину», Светлана Иванова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени: Полину мучают боли в спине, угол искривления увеличивается, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Чтобы спасти девочку, нужно провести операцию по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering) — хирурги устранят деформацию, сохранив подвижность позвоночника. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 135 943 руб.) собрана. Родители Полины благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Полина Узбекова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Полина Узбекова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 марта 9654 читателя rusfond.ru, «Ъ», телезрителя ГТРК «Красноярск», «Южный Урал», «Вологда», «Чита» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 37 компаний исчерпывающе помогли 74 детям, собрано 27 981 861 руб.