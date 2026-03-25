Фигуристка Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Праге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каори Сакамото

Фото: Petr David Josek / AP

За свое выступление Каори Сакамото получила 79,31 балла. Она исполнила тройной лутц, двойной аксель и каскад тройной флип—тройной тулуп.

Второй стала японка Монэ Тиба, набравшая 78,45 балла. Третьей идет американка Эмбер Гленн (72,65). Произвольную программу одиночницы представят 27 марта.

25-летняя Каори Сакамото трижды выигрывала чемпионат мира (2022–2024). Фигуристка является серебряным (2026) и бронзовым (2022) призером Олимпийских игр. В июне она заявила, что завершит карьеру по окончании сезона.

Таисия Орлова