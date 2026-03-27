Из свежей почты

Вова Белов, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 223 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 29 тыс. руб.

После рождения сын отставал в развитии, в два года не ходил и не говорил. Ему диагностировали детский церебральный паралич. Мы обращались в разные клиники, искали эффективные методы реабилитации. С пяти лет Вову лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате помогает Русфонд. Сейчас сын ходит без поддержки, сам одевается и ест, пытается говорить. Но мышцы у него еще слабые, координация движений нарушена, память плохая. В ИМТ Вову ждут на очередной курс, но оплатить его мы не в силах. Лариса Шангина, Башкортостан

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «В результате лечения Вова окреп, лучше понимает речь и реагирует на нее, стал самостоятельнее, у него улучшилось логическое мышление. Реабилитацию необходимо продолжать: надо развить речь и память, расширить кругозор, социально адаптировать мальчика».

Ваня Калин, 13 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 129 860 руб.

Внимание! Цена лечения 475 860 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 310 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 36 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В местной клинике Ване зашили губу и провели пластику нёба. Из-за деформации челюсти зубы росли криво, в несколько рядов. В московском медцентре начали лечение, и уже удалось выдвинуть челюсть, выправить прикус. Предстоит пластика альвеолярного отростка, для нее требуется ортодонтическая подготовка. На всех этапах лечения нас поддерживал Русфонд. Но сейчас средства закончились, и я вновь прошу вас о помощи. Елена Горева, Ярославская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Ване необходимо ортодонтическое лечение с использованием несъемной техники на верхнем зубном ряду. Лечение подготовит мальчика к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Арина Смирнова, 15 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 209 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. Антон Николаевич внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 33 тыс. руб.

Летом 2024 года Арину сбила машина, дочка получила тяжелую травму черепа, ушиб мозга, разрыв селезенки, переломы. Ей установили трахеостому, сделали несколько операций. Когда Арина пришла в себя, она ни на что не реагировала. Постепенно началось трудное восстановление — дочка заново учится всему. С поддержкой делает несколько шагов, разговаривает, но невнятно. Ей необходима интенсивная реабилитация, но оплатить дорогой курс я не в состоянии. Людмила Смирнова, Владимирская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Мы займемся расширением двигательных функций и повышением выносливости Арины. С девочкой будут работать нейропсихолог и логопед».

Лера Хатыпова, 10 лет, спастическая диплегия (двигательные нарушения), требуется специальное кресло-коляска. 145 565 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 435 965 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 113 400 руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») внесли 15 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 135 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 27 тыс. руб.

Дочка, одна из тройни, родилась слабой, ей диагностировали ДЦП, спастическую диплегию. Лера передвигается на инвалидной коляске, учится ходить с тростями. Из прежней коляски она выросла. Для покупки новой нам выдали электронный сертификат, но он покрывает лишь часть стоимости коляски нужной модели. Пожалуйста, помогите! Кристина Хатыпова, Курганская область

Эрготерапевт, ведущий специалист по подбору и адаптации технических средств реабилитации компании Support Shop Дарья Асеева (Москва): «Лере необходимо специальное кресло-коляска, обеспечивающее правильную позу. Рекомендуемая модель — Hoggi Zip».

Почта за неделю 20.03.2026 — 26.03.2026

Получено писем — 65

Принято в работу — 52

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0