Реабилитируй это

В России необходимо создать «белый список» реабилитационных центров для людей с зависимостью, чтобы те по незнанию не стали жертвами «черных рехабов». Такое предложение высказали эксперты в сфере помощи наркозависимым на круглом столе в Госдуме. Также они пожаловались на отсутствие четких подходов к терапии наркозависимости. Представители органов власти напомнили, что не могут навязывать гражданам социальную реабилитацию, и отказались отменить государственный учет пациентов с зависимостями.

В пятницу, 6 февраля, фонд «Второй шанс» при поддержке партии «Новые люди» провел в Госдуме круглый стол о проблемах реабилитации людей с наркотической зависимостью. Соучредитель «Второго шанса», учредитель сети реабилитационных центров «Свобода» Антон Соколов пожаловался на «черные рехабы» — частные организации без лицензий на работу с наркозависимыми. По словам господина Соколова, они рекламируют себя с помощью многочисленных «сайтов-призраков». Тем, кто звонит в такие центры, обещают прислать на дом врача. «Но на вызов приезжают люди, далекие от медицины. Это, как правило, бывшие выпускники таких рехабов,— рассказал господин Соколов.— Единственное, что они умеют,— это попадать в вену. Они капают неизвестно чем. После таких капельниц очень много летальных исходов». Такие псевдоврачи убеждают людей в необходимости платной реабилитации в своем центре. Но в «черных рехабах» нередко используют незаконные методы — насильственное удержание, применение физической силы, ограничение общения с родственниками и так далее, предупредил основатель проекта по борьбе с зависимостями «Выжившие» Максим Урядов. «Благодаря таким центрам, к сожалению, сегодня сложилось впечатление, что реабилитация — это страшная вещь. И многие люди просто не хотят даже попробовать изменить свою жизнь»,— говорит он.

Блокировки сайтов таких центров — «борьба с симптомами», но не системное решение, считает Антон Соколов. Он предложил создать официальный реестр одобренных государством реабилитационных центров, чтобы люди могли быть уверены в гарантиях качественной медицинской и психологической помощи. По словам господина Соколова, «Второй шанс» уже начал создавать собственный перечень, его первый вариант списка уже доступен на сайте фонда.

Создатель «Школы независимости» Валентина Новикова указала на другую проблему — отсутствие единого подхода к терапии наркозависимости. Сейчас различные организации и врачи понимают под ней и медикаментозные, и психосоциальные методы, и даже трудовую терапию. По словам госпожи Новиковой, наркотическая зависимость — это «мультидисциплинарное заболевание», поэтому каждый специалист, будь то нарколог или психотерапевт, должен понимать, какой именно стороной болезни он занимается. Еще она предложила «вывести из серой зоны» и легализовать профессию аддиктолога как специалиста по зависимостям. Психолог Евгения Веденеева указала также на необходимость непрерывного переобучения: «Та болезнь, с которой мы сталкивались в двухтысячных, и та болезнь, которую мы наблюдаем сегодня,— это две разные вещи. Специалисты, которые шикарно помогали зависимым тогда, ничего не могут сделать сегодня. Наука об аддиктологии не стоит на месте, еще через 25 лет мы еще продвинемся, но и болезнь не будет спать».

Представитель Минтруда Тарас Васько напомнил участникам встречи, что с 2023 года в законодательстве закреплены и медицинская, и социальная реабилитация. Однако последнюю пациенты с зависимостями проходят по своему желанию, «навязать ее мы не можем», отметил чиновник. Он добавил, что методические рекомендации для проведения социальной реабилитации были подготовлены Минтрудом совместно с экспертами Минздрава, в том числе с сотрудниками НИИ имени Сербского.

Представитель Минздрава Георгий Губанов поддержал идею об официальном признании специалистов по зависимостям. По его словам, аддиктологом-консультантом может считаться человек, уже справившийся с зависимостью. Однако чиновник призвал избегать «ошибки выжившего» и не ориентироваться исключительно на опыт бывших наркозависимых.

Валентина Новикова «решила воспользоваться случаем», чтобы напомнить о проблеме государственного учета пациентов с зависимостями в государственных учреждениях. По ее словам, из-за угрозы «попасть на учет» большинство наркозависимых ищут альтернативные каналы помощи. Но представитель Минздрава ответил, что ведение учета — вопрос государственной и общественной безопасности. «Мы не можем разрешить водить пассажирский транспорт людям с наркозависимостью. Мы не можем разрешить им управлять самолетом. Естественно, мы должны знать об этих людях»,— заявил господин Губанов.

Полина Мотызлевская