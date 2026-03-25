В центре Тамбова заявлен проект высотного дома за полмиллиарда

ООО «Специализированный застройщик "Сервис"» планирует строительство нового многоквартирного дома в центре Тамбова. Проект реализуется на улице Мичуринской, 17. Согласно данным проектной декларации, объем инвестиций оценивается в 525 млн руб.

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Речь идет о 17-этажном жилом доме общей площадью более 10 тыс. кв. м. Из них около 7,5 тыс. кв. м составит жилая часть. В здании предусмотрено 135 квартир, из которых 105 — однокомнатные площадью от 42 кв. м, а также по 15 двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Площадь трехкомнатных квартир достигает 90,7 кв. м.

Строительство планируется вести на земельном участке площадью 4,7 тыс. кв. м, который находится в собственности застройщика. Проект включает благоустройство прилегающей территории: предусмотрены 60 парковочных мест, а также детская площадка.

Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на четвертый квартал 2027 года.

ООО «Специализированный застройщик "Сервис"» работает с 2006 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании с ноября 2022 года является Валерий Пяткин. Владельцами выступают физические лица Елена Ворожейкина и Семен Богданов, которым принадлежат равные доли по 50%. Выручка в 2024 году составила 198,5 млн руб. против нулевого значения годом ранее, чистая прибыль достигла 31,2 млн руб., тогда как в 2023 году фиксировался убыток в размере 495 тыс. руб. В портфеле реализованных проектов — два многоквартирных дома с общей жилой площадью около 14 тыс. кв. м. В числе введенных объектов — соседние дома на улице Мичуринской.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что соседний участок в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской ранее был определен под комплексное развитие территорий. Осенью 2025 года администрация Тамбова заключила соответствующее соглашение с ООО «РСС-Центр», зарегистрированным незадолго до этого.

Анна Швечикова