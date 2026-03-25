Пашинян: ОДКБ в 2020 году привела нас на бойню

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время второй карабахской войны 2020 года гарантом безопасности страны была Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но именно она «привела на бойню». Так он прокомментировал утверждения оппозиции о том, что для прочного мира с Азербайджаном необходим гарант.

«Знаете ли вы, кто является гарантом безопасности Украины? Это Россия. Знаете ли вы, кто сыграл свою роль в вопросе обеспечения безопасности Кипра? Это Турция. В 2020 году у нас был гарант безопасности — ОДКБ, и именно эта организация привела нас на бойню. Если вы не верите, послушайте заявление президента Беларуси Лукашенко во время его официального или государственного визита в Баку»,— сказал Никол Пашинян.

Армянский премьер имел в виду визит Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года (к тому моменту Нагорный Карабах полностью перешел под контроль азербайджанских сил). На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он назвал войну в Карабахе освободительной и напомнил, что лидеры «философски рассуждали» об этой ситуации перед началом боевых действий.

«Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу»,— сказал тогда белорусский лидер.

В том числе это заявление Армения называла причиной заморозки своего членства в ОДКБ. Белорусский МИД настаивал, что власти никогда не выступали против союзников. Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявления о том, что ОДКБ не вмешалась в конфликт в Карабахе, говорил: Армения никогда не признавала эту территорию своей, а потому с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии против союзников по ОДКБ.

Лусине Баласян