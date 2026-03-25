Пашинян: Армении предстоит выбрать, продолжать ли карабахское движение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на июньских парламентских выборах гражданам страны предстоит выбрать, продолжится ли карабахское движение (то есть движение по переходу Карабаха под полный контроль Армении). По его словам, стремление к этой политике неизбежно приведет к войне.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«’’Гражданский договор’’» — единственная политическая сила, которая, как политическое большинство, решила, что карабахское движение не будет продолжаться. Все остальные силы заявляют, что карабахское движение будет продолжаться»,— сказал Никол Пашинян во время правительственного часа (цитата по ArmenPress). «Народ должен решить этот вопрос. Если они решат, что карабахское движение будет продолжаться, это будет означать войну, потому что карабахское движение — это война. Если они выберут мир, тогда мы не будем продолжать карабахское движение», — подчеркнул премьер.

Армения потеряла контроль над Карабахом по итогам азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. После этих событий Азербайджан и Армения согласовали мирный договор. Борьба за права армянских беженцев из Карабаха, обсуждение права на их возвращение и подобные вопросы, по утверждению властей, приведут к войне. Оппозиция же выступает против подобной риторики.

Лусине Баласян