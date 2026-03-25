Хинштейн заявил о справедливости взыскания с подрядчика 52 млн в бюджет Курска

Арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы подмосковного ООО «Вектор-М» на решения нижестоящих инстанций, постановивших взыскать с компании в бюджет Курска более 52 млн руб. Основанием послужило ненадлежащее исполнение контракта на обслуживание дорог, заключенного в 2023 году с комитетом дорожного хозяйства областного центра. Об этом 25 марта сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое было истцом в деле. Курский губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал решение суда «торжеством справедливости».

По итогам расследования контролирующего органа соглашение было признано недействительным. Установлено, что городской комитет провел закупку у единственного поставщика без публичных торгов. Предусмотренные контрактом обязательства подрядчик не исполнил. При этом деньги ему перечислили в полном объеме.

«"Вектор-М" получил контракт по "вкусной" — максимальной цене без каких-либо сложностей и в обход честной конкуренции. Но мало того, что контракт был заключен незаконно, подрядчик не выполнил работы: почти ни на одном из 154 объектов не найдено качественной разметки»,— написал господин Хинштейн..

По данным Rusprofile, ООО «Вектор-М» было зарегистрировано в 2019 году в подмосковном Орехово-Зуево для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный собственник — Максим Алибеков. Выручка предприятия за 2024 год составила 200 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Должностные лица заказчика по результатам расследования были привлечены к административной ответственности. Курский губернатор охарактеризовал случившееся как «наглую попытку положить бюджетные деньги в карман», которая не увенчалась успехом.

«Если раньше такие схемы в регионе были допустимы, то сейчас — власть работает исключительно в интересах людей. Каждый потраченный бюджетный рубль должен быть направлен только в дело, а такие "междусобойчики" должны остаться в прошлом»,— подчеркнул курский губернатор.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Центрального округа отменил решения нижестоящих инстанций и поддержал УФАС в споре с воронежским региональным оператором ТКО «Вега». В 2025 году местный антимонопольный орган выявил, что компания заключала контракты на транспортирование отходов с единственным поставщиком без конкурентных процедур. «Вега» обжаловала решение УФАС в воронежском арбитраже.

