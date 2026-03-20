Кассационный суд встал на сторону УФАС в споре с воронежским регоператором «Вега»

Арбитражный суд Центрального округа отменил решения нижестоящих инстанций и признал законным решение воронежского УФАС России о нарушении ООО «Вега» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) антимонопольного законодательства. Ранее суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону компании. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

В 2025 году комиссия управления рассмотрела дело в отношении ООО «Вега» по факту установления в положении о закупке возможности заключать договоры на транспортирование ТКО с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур. Суммы заключенных таким образом контрактов составляли несколько сотен миллионов рублей. Антимонопольный орган счел, что рынок транспортирования ТКО является конкурентным, а закупка услуги у единственного поставщика ограничивает конкуренцию. Компании было выдано предписание об устранении нарушений.

ООО «Вега» обжаловало решение УФАС в Арбитражном суде Воронежской области. Суд первой инстанции и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласились с доводами регоператора. Однако кассационная инстанция отменила их акты, поддержав позицию антимонопольного органа. Решение УФАС вступило в законную силу.

Взять комментарий у представителей ООО «Вега» не удалось — гендиректор Оксана Сомова, как и другие представители компании, не ответила на звонки «Ъ-Черноземье».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вега» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2017 года. Головной офис расположен в облцентре. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 16 млн руб. Директор и единственный владелец — Оксана Сомова. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 541,2 млн. руб., чистая прибыль — 4,6 млн. руб. Ранее регоператор обслуживал Аннинский район, сейчас он работает в Бутурлиновском и Панинском районах.

В конце прошлого года арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску местного ООО «Полигон» о признании банкротом ООО «Вега» после того, как компания в полном объеме погасила задолженность в 11 млн руб. перед «Полигоном».

