Петербургские девелоперы перестроились под семейную аудиторию из-за льготной ипотеки
Семейные покупатели становятся основной аудиторией первичного рынка жилья в Петербурге и других крупных городах страны. По оценкам экспертов, в 2026 году на них придется не менее 50% спроса в сегменте комфорт-класса и до 40% — в бизнес-сегменте.
Ключевым драйвером этой тенденции остается семейная ипотека: на фоне заградительных ставок по коммерческим кредитам льготные программы для многих являются единственной возможностью приобрести собственную квартиру.
Как отметил гендиректор петербургской строительной компании City Solutions Василий Тимофеев, тенденция носит долгосрочный характер, и девелоперы вынуждены под нее адаптироваться.
Новые проекты уже разрабатываются с учетом потребностей семей с детьми — как с точки зрения квартирографии, так и с точки зрения благоустройства придомовой территории и социальной инфраструктуры.
Главные критерии выбора для семейных покупателей — площадь, количество комнат и функциональность планировок. Минимальный запрос начинается с двухкомнатной квартиры от 45 кв. м., позволяющей комфортно разместиться родителям и ребенку.
В приоритете — кухня-гостиная от 15 «квадратов», выступающая центром семейного досуга. Важное значение также имеют локация и наличие в шаговой доступности детских садов, школ, поликлиник.