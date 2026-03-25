Петербургские девелоперы перестроились под семейную аудиторию из-за льготной ипотеки

Семейные покупатели становятся основной аудиторией первичного рынка жилья в Петербурге и других крупных городах страны. По оценкам экспертов, в 2026 году на них придется не менее 50% спроса в сегменте комфорт-класса и до 40% — в бизнес-сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ключевым драйвером этой тенденции остается семейная ипотека: на фоне заградительных ставок по коммерческим кредитам льготные программы для многих являются единственной возможностью приобрести собственную квартиру.

Как отметил гендиректор петербургской строительной компании City Solutions Василий Тимофеев, тенденция носит долгосрочный характер, и девелоперы вынуждены под нее адаптироваться.

Новые проекты уже разрабатываются с учетом потребностей семей с детьми — как с точки зрения квартирографии, так и с точки зрения благоустройства придомовой территории и социальной инфраструктуры.

Главные критерии выбора для семейных покупателей — площадь, количество комнат и функциональность планировок. Минимальный запрос начинается с двухкомнатной квартиры от 45 кв. м., позволяющей комфортно разместиться родителям и ребенку.

В приоритете — кухня-гостиная от 15 «квадратов», выступающая центром семейного досуга. Важное значение также имеют локация и наличие в шаговой доступности детских садов, школ, поликлиник.

Андрей Маркелов