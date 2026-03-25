Иран отклонил план США по прекращению войны

Власти Ирана уведомили посредников, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения необходимых условий, заявил Press TV высокопоставленный иранский чиновник. Предложенный американской стороной план он назвал «чрезмерным» и оторванным от реальности «на поле боя».

Чиновник подтвердил Press TV, что Иран выдвинул следующие условия:

Полное прекращение «агрессии и убийств»;

Предоставление гарантий того, что война в Иране не возобновится;

Гарантированная и четко определенная выплата компенсаций за военный ущерб и репараций;

Завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших на всей территории региона;

Международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.

«Оборонительные операции Ирана» будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены эти условия, подчеркнул собеседник издания. «Война закончится тогда, когда Иран решит, что она должна закончиться, а не тогда, когда Трамп предложит ее завершить»,— сказал неназванный чиновник.

Как писали NYT и Axios, США направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов, среди которых: отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил. Некоторые из этих условий выдвигались США на переговорах с Ираном, которые так и не привели к соглашению о мирной сделке.

Лусине Баласян