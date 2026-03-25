Заболевшего туберкулезом петербуржца принудительно госпитализировали

Жителя Фрунзенского района Санкт-Петербурга, страдающего заразной формой туберкулеза, принудительно доставили на лечение по инициативе прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что петербуржец не посещал диспансер и не проходил лечение, в связи с чем представлял опасность для здоровья окружающих. Суд удовлетворил иск прокуратуры о госпитализации мужчины.

Пациент проходит лечение в специализированном медучреждении.

Артемий Чулков