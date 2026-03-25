Ростовская область на помощь в газификации направит 190 млн рублей в 2026 году

В 2026 году на компенсацию затрат жителей Ростовской области по газификации власти региона направят 190 млн руб. Размер выплат на одно домовладение составляет 100 тыс. руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает замгубернатора региона Игорь Сорокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году к газопроводам в области подключены 44 тыс. домовладений. По этому показателю Ростовская область входит в топ-5 федерального рейтинга по социальной догазификации.

«В центре внимания также подключение к сетям социальных объектов — школ, детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. Эту работу необходимо завершить в сжатые сроки», — добавил замгубернатора.

Наталья Белоштейн