Ушаков: России неизвестно о тексте мирного соглашения с Украиной

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что никто не готовил текст мирного соглашения с Украиной. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что стороны близки к миру.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

25 марта Дональд Трамп заявил, что добивается встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку стороны близки к заключению соглашения. До этого он говорил, что переговоры США с Россией по этому вопросу ведутся почти каждый день. О продолжении российско-американских контактов по Украине говорил и Кремль.

Лусине Баласян