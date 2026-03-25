США игнорируют требования России перестать снабжать Украину разведданными

Россия при каждом контакте с США заявляет о недопустимости передачи Украине разведданных. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

«И вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общими словами, а то и вовсе молчит»,— сказала госпожа Захарова во время брифинга. В МИД считают, что такие данные ВСУ используют для наведения дальнобойного оружия на объекты на российской территории, в том числе на гражданскую инфраструктуру.

На прошлой неделе в Кремле назвали недостоверными сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону прекратить передачу разведданных Киеву в обмен на аналогичные меры в отношении Тегерана.