В Марий Эл усилили меры безопасности для предотвращения заражения скота из-за напряженной эпизоотической ситуации в соседних регионах. Об этом сообщила пресс-служба Госветслужбы республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Марий Эл усилили меры защиты от опасных болезней животных

В регионе ввоз животных, продукции и кормов из других регионов допускается только по согласованию с ветслужбой. Все перемещения животных должны сопровождаться ветеринарными документами в системе «Меркурий».

Также запрещен подворный убой — он должен проводиться только на специализированных пунктах под контролем специалистов. Новых животных необходимо держать на карантине 30 дней. Обязательны регулярная дезинфекция помещений, борьба с грызунами и обработка спецодежды.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из-за угрозы заболеваний временно ограничили ввоз скота, в Чувашии из-за заболевания ликвидировали крупный рогатый скот.

Анна Кайдалова