В Татарстане из-за угрозы заболеваний временно ограничат ввоз скота

В Татарстане на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в России вводится временный запрет на ввоз парнокопытных животных на территорию региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исключение сделают для племенного скота. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Власти также рекомендовали сельхозпредприятиям перейти на закрытый режим содержания животных, усилить дезинфекцию транспорта и контроль доступа на фермы. Муниципалитетам поручено организовать карантинные площадки не ближе 5 км от хозяйств.

Ранее сообщалось, что в республике планируют ограничить ввоз сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из регионов, неблагополучных по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу. Кроме того, в соседней Чувашии ввели карантин по пастереллезу, в очаге заражения ликвидируют крупный рогатый скот.

Анна Кайдалова