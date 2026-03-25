Путин принял в Кремле премьера Вьетнама

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня, завершающего визит в Москву.

Премьер-министр Вьетнама Минь Чиня (слева) и президент России Владимир Путин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Вьетнама Минь Чиня (слева) и президент России Владимир Путин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С российской стороны участие в переговорах принимают помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минэкономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Вьетнамский премьер, который сегодня завершает трехдневный визит в Россию, ранее провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, председателями Госдумы и Совета федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Минь Чинь «продуктивно работал в Москве эти дни», закрепив «многоплановое сотрудничество в самых различных областях». Представитель Кремля также назвал прорывной договоренность с Россией о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме.

Лусине Баласян