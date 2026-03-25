Пропавшего без вести после взрыва в Севастополе признали погибшим

Житель Севастополя, числившийся пропавшим без вести после взрыва в многоквартирном доме, признан мертвым. Личность погибшего установили при проведении ДНК-экспертизы по останкам тела, найденным на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, обнаруженные фрагменты тела принадлежат 20-летнему сыну владелицы квартиры, в которой произошел взрыв.

23 марта в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего часть здания обрушилась и начался пожар. Погибла хозяйка квартиры на первом этаже. Пострадали 12 человек, в том числе три ребенка. Несколько соседних домов получили повреждения.

Подробности — в материале «Ъ» «Подъезд взлетел на воздух».