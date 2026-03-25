ЕС закупил у России табака на максимальную сумму с весны 2024 года

Страны Евросоюза в январе почти втрое увеличили закупку табака в России в годовом выражении. Стоимость импорта составила более €860 тыс. В последний раз такой показатель фиксировали в мае 2024 года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Сумма импорта табака из РФ выросла в 2,6 раза по сравнению с январем прошлого года и в 2,3 раза по сравнению с месяцем ранее. Больше всего российского табака купила Германия — на €839,2 тыс. Латвия купила товара на €20,8 тыс., остальная сумма — импорт в Румынию. За прошлый год из России в ЕС поставили табака на €4 млн, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

Суммарный импорт табака ЕС за месяц достиг €478,2 млн. Это на 8% меньше, чем в декабре, и на 2% меньше, чем годом ранее. В январе крупнейшими поставщиками в страны стали Китай (€94,7 млн), Бразилия (€50,6 млн), Малави (€48,3 млн), Танзания (€35,1 млн) и Зимбабве (€33,7 млн).