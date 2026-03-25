«Объемы потребления алкоголя продолжат сокращаться»

В феврале 2026 года средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,5 рубля. Это на 16% больше, чем годом ранее, и на 2,4% превышает уровень января, подсчитали в Росстате. Пиво прибавило в цене почти 15%, крепленое вино — 12,6%, коньяк — 10%. Как это отразится на спросе, почему растет в цене крепкий алкоголь и продолжится ли подорожание, «Ъ-Кубань» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Сергей Алтухов

«Объемы потребления алкоголя в России продолжат сокращаться. Этому способствует и постоянный рост акцизов, и государственная политика продвижения здорового образа жизни. Ограничения на рекламу алкоголя, запрет его пропаганды в медиа, поддержка спорта — все это формирует устойчивый запрос на трезвость, особенно среди молодежи. Ключевая задача сейчас — не потерять этот импульс и не допустить роста контрафакта. Есть очевидный риск: когда легальный дешевый алкоголь дорожает, теневые игроки получают шанс занять освободившуюся нишу. Поэтому в ближайшее время потребуется усиление контрольных мероприятий и жесткое применение уже разработанных санкций в отношении нарушителей — назовем вещи своими именами, преступников.

Что касается роста цен, то за ним стоят две группы причин. Первая — регуляторная: повышение акцизов как инструмент и противоалкогольной политики, и пополнения бюджета. Акциз — это налог, и его рост отражает осознанный выбор государства. В прошлом году, например, доходы бюджета Краснодарского края от алкогольных акцизов выросли до 13,8 млрд рублей — на 18% выше показателей 2024 года. Во многом это следствие того, что акцизы с вина поступают в регион производства, а Краснодарский край — один из главных винодельческих регионов страны.

Вторая группа причин — рыночная: дорожают упаковка, логистика и другие сопутствующие издержки. Рост акцизных поступлений от вина — это, кстати, хороший сигнал. Он говорит о том, что россияне чаще выбирают отечественное вино, а значит, отрасль развивается. Когда мы разрабатывали законы по поддержке виноделия, мы сознательно закладывали в них логику замещения: качественное российское вино вместо дешевого крепкого алкоголя.

Это не только экономика — крепкий алкоголь статистически связан и со смертностью от отравлений, и с бытовым алкоголизмом. Другая культура потребления — это другое качество жизни.

Подорожание алкоголя продолжится по всем категориям. Производители будут меньше инвестировать в экономсегмент, переориентируясь на более состоятельных покупателей. Это, скорее всего, ускорит уже заметный сдвиг в сторону премиальных марок. Главный риск в этой ситуации — активизация контрафакта в освобождающейся нише дешевого алкоголя. Именно это направление требует наиболее пристального контроля в краткосрочной перспективе».