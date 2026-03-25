Мужчина пытался зарезать свою девушку в квартире на севере Москвы

В квартире дома на Ходынском бульваре в Москве обнаружили девушку с множественными ножевыми ранениями. Ее госпитализировали. Подозреваемым проходит молодой человек пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СКР.

Организована доследственная проверка по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Мужчина пришел к девушке на день рождения. У пары возникла ссора, и молодой человек нанес возлюбленной 12 ножевых ранений, пишет Telegram-канал Shot. После нападения мужчина оставил в квартире записку, в которой обвинял девушку в своей смерти, затем скрылся, уточняет РЕН ТВ. Где сейчас находится подозреваемый — неизвестно.

По данным Shot, пострадавшая — 29-летняя Мария Б. Она помощница топ-менеджера «Росхима», снимает квартиру в ЖК «Лайнер», где и произошло ЧП. Telegram-канал называет мужчину бывшим возлюбленным Марии и указывает, что он около года следил за девушкой.