Эксперты разъяснили механизм налоговых послаблений Минфина для МСБ

Минфин России подготовил поправки, смягчающие переход малого и среднего бизнеса (МСБ) на новые правила налогообложения, вступившие в силу в 2026 году. О том, что означают эти послабления для предпринимателей, а также какие льготы подходят именно вашему бизнесу, рассказали эксперты компании «Алимурадова Групп».

Наиболее значимые послабления коснулись сферы общественного питания. Согласно поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года владельцы кафе, ресторанов и других точек общепита, работающие на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ранее с началом года они должны были не только платить этот налог, но и соответствовать строгим требованиям по уровню заработной платы сотрудников.

«Это дает время спокойно разобраться с новыми требованиями»,— отмечают в «Алимурадова Групп».

Поправки также решают проблему «сгорающих» расходов для тех, кто утратил право на патент в 2026 году. Если предприниматель приобрел товары или материалы, будучи на патенте, но не успел их использовать до смены налогового режима, теперь он сможет вернуть уплаченный по ним НДС.

Кроме того, уточнен механизм работы с авансами, полученными в 2025 году. «Вы на УСН, получили аванс от клиента в конце 2025 года, когда еще не платили НДС. А товар отгрузили уже в 2026-м, когда НДС платить нужно. Теперь можно уменьшить доходы по УСН на сумму НДС, который вы заплатите с этой сделки. То есть не придется платить налог дважды»,— объясняют в «Алимурадова Групп».

Важное изменение коснулось расчета лимита для сохранения права на УСН (60 млн руб. дохода). Согласно новым правилам, при оценке этого лимита не будут учитываться проценты, начисленные банками на остатки по счетам и вкладам.

Для обрабатывающих производств отменяется требование о подтверждении 70% дохода от основного вида деятельности, чтобы претендовать на пониженные страховые взносы. Также разрешено суммировать доходы от основной и дополнительной деятельности, что существенно упрощает получение льготы для обрабатывающих производств.

Что еще важно — продлены сроки выбора налогового режима. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., перейти на УСН с 1 января 2026 года можно будет, подав уведомление до 25 апреля 2026-го (а не до конца года, как обычно). Для тех, кто совмещал патент с УСН, до 25 апреля 2026 года можно поменять объект налогообложения — выбрать «доходы» или «доходы минус расходы», что выгоднее.

Поскольку изменения находятся в стадии подготовки, эксперты рекомендуют не откладывать налоговое планирование.

«Предложенные льготы носят заявительный характер и требуют четкого понимания механизма их применения. Важно не ошибиться в выборе объекта налогообложения и не пропустить обновленные сроки уведомлений»,— говорят в «Алимурадова Групп».

