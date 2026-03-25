Умер актер из сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев

Российский актер Тихон Котрелев, известный по роли Листницкого в сериале «Тихий Дон», умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил сын артиста Петр в социальных сетях.

Тихон Котрелев

Фото: Иви

«Сегодня умер мой любимый папочка… После долгой и сложной болезни»,— написал Петр (цитата по ТАСС). Он отметил, что дата прощания и похорон будет объявлена позже.

По данным StarHit, актер болел панкреонекрозом — тяжелой формой панкреатита.

Тихон Котрелев родился 17 сентября 1976 года в Москве. Кинокарьеру начал в 2006 году. Всего господин Котрелев снялся в 12 кинокартинах. Наиболее известные работы с его участием — «13 клиническая. Начало», «Тихий Дон», «Хирург» и «Петр Лещенко. Все, что было…».