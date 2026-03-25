Дети из двух семей пострадали при взрыве в доме в Севастополе

Дети из двух семей пострадали при взрыве в доме на улице Павла Корчагина в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он навестил пострадавших, которых госпитализировали в городскую больницу №5.

Господин Развожаев рассказал, что в больнице сейчас находятся две сестры, которые были в квартире, где произошел взрыв, и мальчик из другой семьи. Одну из девочек прооперировали. Она находится в реанимации в стабильном состоянии. Ребенку предстоит реабилитация из-за переломов, отметил господин Развожаев. Ее сестра лежит в хирургическом отделении без серьезных травм. Однако, по словам губернатора, «психологически ей сейчас очень сложно».

Мальчик находится в больнице со своей мамой. Он поступил с ушибами и множественными порезами. «Медицинская помощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию»,— написал господин Развожаев.

Взрыв в многоквартирном жилом доме произошел поздно вечером 23 марта. Часть здания обрушилась, начался пожар. Погибла хозяйка одной из квартир, ее сын числится пропавшим без вести. Еще 12 человек, в том числе трое детей, доставили в больницы. Повреждения получили несколько соседних домов. По данным МЧС, полностью выгорели 10 квартир, еще около 50 повреждены. Власти отвергли версию об утечке бытового газа.

