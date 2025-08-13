Финансовая разведка изучит кредиторов

На судебном процессе о взыскании более 6 млн долларов с Нижегородской ярмарки Росфинмониторинг попросил проверить сделки самого взыскателя — компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов. Контрольное ведомство заподозрило, что Luccio перекупила право требования долга предыдущего офшора Saricon на занятые у него же деньги. Также суд решил выяснить, было ли получено необходимое одобрение совета директоров АО «Нижегородская ярмарка» на выдачу векселя в 4,4 млн долларов в 2011 году. В кулуарах суда юристы вспомнили и старое уголовное дело 1998 года. Кроме первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в нем упоминался и председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс, согласовавший схему, приведшую к образованию крупной задолженности.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде продолжается рассмотрение дела по взысканию $6,163 млн с Нижегородской ярмарки. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», долг возник еще в 1990-х годах при губернаторе Борисе Немцове, когда областная администрация решила выручить Bank of New York, который ошибочно перечислил $2 млн банку «Нижегородец». Так как нижегородский банк фактически был уже почти банкротом и внезапно поступившие деньги от американцев потратил, чтобы расплатиться с Bank of New York, правительство области решило взять в Инкомбанке кредит на Нижегородскую ярмарку под залог здания «Нижполиграфа».

Ярмарка вернула за «Нижегородец» валютный транш Bank of New York, но по взятому кредиту с процентами расплатиться не смогла, и с тех пор около 30 лет большая задолженность портит ее бухгалтерский баланс. В 2011 году при губернаторе Валерии Шанцеве уплату отсрочили на десять лет, выдав вексель на $4,4 млн кипрской Fokker Development Ltd, выкупившей подтвержденное в судах право требования к ярмарке. Оно не раз переуступалось, пока недавно сейшельская Luccio не вышла в суд за долгом по векселю с процентами.

В очередном заседании судья Светлана Курашкина зачитала ходатайство управления Росфинмониторинга по ПФО. Отслеживающая банковские проводки финансовая разведка попросила суд запросить данные по движению средств на счетах компании Luccio и предыдущего кредитора Saricon с Кипра, который в 2023 году за 369 млн руб. продал право требования долга к ярмарке. В Росфинмониторинге заподозрили, что Luccio договорилось с Saricon за его же деньги, взяв у кипрской компании заем на покупку долга. Поскольку после начала СВО Кипр был включен в перечень недружественных России государств Европейского союза, в финразведке считают, что кредиторы провели уступку права требования формально.

Кроме того, в Росфинмониторинге обратили внимание, что сумма выданного в 2011 году векселя составляла почти половину балансовой стоимости активов ярмарки. Такие крупные сделки нуждаются в одобрении совета директоров, и суду теперь нужно проверить, как проходила эта процедура.

Представители Нижегородской ярмарки с готовностью поддержали ходатайство. Они намерены предоставить доказательства того, что в 2011 году совет директоров АО «Нижегородская ярмарка» не одобрял выдачу векселя. Бывший директор общества Валерий Барулин, подписавший тогда долговую расписку, трагически погиб в прошлом году. Кроме того, адвокаты ярмарки расширили просьбу финансовой разведки, попросив проверить с помощью ФНС и банков движение средств по счетам компаний Luccio и Saricon за их почти двухлетний период работы в России.

Представители Luccio возражали против такого запроса, утверждая, что к делу о взыскании долга с Нижегородской ярмарки это никакого отношения не имеет, и даже, если сделки по займам были, их никто не оспаривал. Прокуратура Нижегородской области поддержала ходатайства Росфинмониторинга, и суд его удовлетворил с учетом мнения ответчика.

Теперь будет устанавливаться происхождение 369 млн руб., за которые компания с Сейшельских островов выкупила право требования к ярмарке.

Судебное разбирательство по иску Luccio продолжится в октябре. Ярмарка как ответчик может поднять предысторию самого долга. Необходимые для этого документы прошлых лет, из которых ясно, как Нижегородская ярмарка стала должником по чужим обязательствам, есть в архивах арбитражного суда в открытом доступе. Среди них постановление прокуратуры Нижегородской области: в 1998 году возбуждали уголовное дело по факту регистрации незаконной сделки с недвижимостью (залог здания «Нижполиграфа») в отношении «должностных лиц» областной администрации, Госкомимущества РФ и правительства России.

Тогда прокуроры установили, что губернатор Борис Немцов в 1995 году получал согласие у зампреда правительства РФ Анатолия Чубайса на отчуждение из федеральной собственности типографии для возврата денег американскому банку. Кроме того, выяснилось, что Bank of New York для возврата ошибочно перечисленных $2 млн, кроме нижегородских властей, активно подключал и сотрудников Центробанка, Ассоциацию российских банков и посольство США. Из показаний тогдашнего директора ярмарки Владимира Бессараба следовало, что на межгосударственном форуме в Лондоне с участием губернатора Немцова американские банкиры планировали официально заявить о невозврате денег из Нижнего Новгорода.

«На карту» был поставлен престиж не только региона, но и России в целом, поэтому ошибочный транш надо было срочно вернуть.

Роман Кряжев