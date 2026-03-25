Shell: Европа в апреле начнет нормировать горючее из-за войны в Иране

Европа может столкнуться с необходимостью нормировать продажу бензина, дизельного топлива и других видов горючего уже с апреля, если Ормузский пролив не будет открыт для прохода танкеров. Такой прогноз сделал глава крупнейшей европейской нефтяной компании Shell Ваэль Саван, выступая на конференции в Техасе.

«Южная Азия первой ощутила этот удар. Теперь дошло до Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, а в апреле доберется и до Европы»,— заявил топ-менеджер Shell Ваэль Саван. Он отметил, что стоимость авиационного топлива уже выросла вдвое, следующими увеличатся цены на дизельное топливо, а затем и на бензин по мере приближения летнего сезона с автомобильными поездками в США и Европе.

Мнение господина Савана поддержала и министр экономики Германии Катерина Райхе. На этой же конференции она заявила, что дефицит энергоносителей может проявиться в конце апреля или в мае, если конфликт на Ближнем Востоке не прекратится. По словам министра, Германия допустила большую ошибку, отказавшись от атомной энергетики, и частью решения проблемы могло бы стать увеличение объемов импорта газа.

Алена Миклашевская