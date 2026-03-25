Бельский попросил петербуржцев перетерпеть неудобства из-за замедления интернета

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал сбои связи, наблюдавшиеся в городе на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, ограничения работы интернета и мобильных сетей вводятся исходя из приоритета безопасности горожан.

Господин Бельский отметил, что перебои со связью не повлияли на его личные планы. Он добавил, что в приграничных регионах ситуация складывается значительно сложнее, чем в Петербурге, и призвал относиться к временным неудобствам с пониманием.

«Да, есть определенные неудобства, нужно с этим мириться с точки зрения безопасности»,— сказал парламентарий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что жители Петербурга второй день подряд массово сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Горожане жалуются на отсутствие связи, проблемы с загрузкой страниц и невозможность пользоваться банковскими приложениями.

Андрей Маркелов