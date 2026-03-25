Иран заявил о гибели 21 медработника в результате ударов США и Израиля

В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли 13 детей в возрасте до пяти лет, а также 21 медицинский работник. Об этом рассказал постпред Ирана при ООН Али Бахрейни в письме генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Кроме того, как написал господин Бахрейни, еще 108 иранских медицинских работников получили ранения.

«Семь больниц были эвакуированы и больше не функционируют. 49 подразделений экстренных служб, 38 машин скорой помощи, один санитарный вертолет и один катер скорой помощи выведены из строя либо получили серьезные повреждения», — сообщил постпред (цитата по ТАСС).

По данным иранского общества Красного Полумесяца на 6 марта, с начала военных действий США и Израиля в Иране погибли более 1,3 тыс. человек. Кроме того, в республике повреждены свыше 3,6 тыс. гражданских объектов, в том числе 3 тыс. жилых домов и 13 медицинских и фармацевтических центров.

По данным базирующейся в США иранской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency на 19 марта, с начала американо-израильских ударов в Иране погибли 3186 человек. Среди них — 1153 военнослужащих и 1394 гражданских лиц, включая 210 детей. Еще 639 погибших не идентифицированы.