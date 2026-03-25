Молебен против абортов пройдет в Орле

В Воскресенском храме Орла на территории Афанасьевского кладбища (ул. 1-я Курская, 93) 29 марта состоится молебен «О богохранимой стране нашей, народе и воинстве ея», в который добавлены молитвы из «Чина молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве». Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Уточняется, что молитвенное собрание проводится ежемесячно в рамках деятельности «Русской общины».

«Участники общины посещают различные храмы города Орла, стремясь объединить неравнодушных горожан общей молитвой и добрыми делами, оказывают поддержку нуждающимся людям, попавшим в трудную ситуацию»,— говорится на сайте митрополии.

Закон о запрете склонения к абортам в Орловской области приняли в конце 2024 года. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что в Орловской епархии была создана каноническая комиссия «по вопросам церковного брака и отпевания самоубийц». Основанием для принятия положительного решения по отпеванию самоубийцы признали только наличие официально заверенной справки о психическом заболевании. Алкогольная, наркотическая и игровая зависимости, а также тяжелые жизненные обстоятельства «уважительными причинами для отпевания не являются».

Денис Данилов