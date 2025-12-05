Епархия в Орловской области создала комиссию по отпеванию самоубийц

В Орловской епархии создана каноническая комиссия «по вопросам церковного брака и отпевания самоубийц». Ее председателем назначен протоиерей Николай Евдокимов. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Комиссия проводит предварительное рассмотрение обращений верующих, фактически проживающих на канонической территории епархии: в Орле, Орловском муниципальном округе, Болховском, Дмитровском, Знаменском, Кромском, Мценском, Сосковском, Троснянском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах. В анкете, помимо прочего, необходимо указать воцерковленность усопшего и просителя, причины самоубийства и прошения о заочном отпевании.

В пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса, должны входить паспорт, свидетельство о смерти, а также документ, подтверждающий наличие психического заболевания, показания свидетелей трагедии и копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прошения об отпевании некрещеных не рассматривают.

Для рассмотрения обращений от заявителей требуется написать прошение на имя митрополита Тихона, предоставить анкету с данными об усопшем и ряд документов.

«Основанием для принятия положительного решения по отпеванию самоубийцы является только наличие официально заверенной справки о психическом заболевании. Алкогольная, наркотическая, игровая зависимости, тяжелые жизненные обстоятельства уважительными причинами для отпевания не являются. При отсутствии какого-либо из перечисленных документов прошение не принимается», — говорится в справочном документе на сайте митрополии.

Помимо этого комиссия рассматривает и другие вопросы. Среди них — признание церковного брака утратившим каноническую силу, заключение брака со старообрядцами и инославными христианами, а также вопросы о возможности венчаться вторым или третьим браком.

Денис Данилов