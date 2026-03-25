В Ростове-на-Дону осудили организаторов незаконной миграции

Ростовский областной суд признал виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) Вахида Халилова и Шамила Акбарова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Суд установил, что мужчины «организовали канал незаконной миграции граждан одной из стран Закавказья с использованием института фиктивных браков». Они подыскивали иностранных граждан, которым нужно было легализоваться в России и подбирали им женщин, готовым за вознаграждение выступить в качестве их фиктивных жен. «Стоимость одного фиктивного брака составляла 100 тыс. рублей, из которых 25 тыс. получала «фиктивная жена», остальные деньги делились между организаторами»,— уточняется в сообщении.

Вахиду Халилову и Шамилу Акбарову назначено наказание в виде трех лет и трех с половиной лет лишения свободы соответственно. Приговор вступил в силу.

Наталья Шинкарева