«Художник разработал уникальный язык на стыке абстракции и фигуративного искусства»

Фото: Denise Colomb / Christie's

Никола де Сталь, выдающийся франко-русский художник послевоенного периода, разработал уникальный язык на стыке абстракции и фигуративного искусства. Он родился в аристократической семье, близкой к российскому трону, в 1914 году. Провел детство в Петропавловской крепости, его отец был там командующим.

Революция заставила семью эмигрировать: бежали в Польшу, после чего юный Никола осиротел и вместе со своими сестрами был усыновлен франко-бельгийской семьей в Брюсселе. Там он учился в Королевской академии изящных искусств и в Академии Сен-Жиль. В 1934 году поехал в Испанию на велосипеде, неустанно рисовал, затем отправился в Марокко, где работал декоратором и продолжал свои исследования в области живописи.

Вернулся в Париж в конце 1930-х годов. Вращался в авангардных кругах, увлекся абстракционизмом. Во время Второй мировой вступил в Иностранный легион, а после демобилизации пережил годы крайней нищеты. В период с 1947-го по 1951-й годы Никола де Сталь разработал собственный живописный язык, основанный на больших участках плотной, структурированной краски, в которой вертикали и горизонтали вступают в диалог.

В начале 1950-х годов постепенно вернулся к мотивам реальности: пейзажам, натюрмортам, фигурам, стадионам. Знаменитая картина «Парк де Принс» является ярким примером этого периода: футбольный матч сведен к большим цветным массам, игре вибрирующих прямоугольников.

С начала 1950-х годов Никола де Сталь пережил стремительный взлет на международной художественной сцене. Признание сопровождалось растущим спросом, что позволило ему вырваться из материальной нестабильности, которая характеризовала годы его становления. Однако лихорадочная творческая деятельность сопровождалась глубоким истощением. 16 марта 1955 года он покончил с собой, бросившись с террасы своей мастерской в Антибе.

Всего за 15 лет он создал более 1 тыс. работ, балансирующих между фигуративным и абстрактным искусством. Самая дорогая его работа из серии «Футболисты» — «Парк де Принс» — была продана на аукционе Christie’s в Париже в октябре 2019 года более чем за $22 млн.

Дмитрий Буткевич