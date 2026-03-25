Захарова: Украина и Европа ведут игру на затягивание конфликта

Украина совместно с европейскими партнерами пытается затянуть российско-украинский конфликт. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

«Это, безусловно, игра на затягивание конфликта»,— сказала госпожа Захарова, комментируя визиты президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы.

По словам дипломата, частью этой стратегии стали решения заключить с Британией новые соглашения в рамках «столетнего партнерства» и обнародование планов Британии, Нидерландов, Финляндии помочь Киеву с наращиванием боеспособности.

17 марта в правительстве Соединенного Королевства сообщили, что Великобритания профинансирует создание на Украине центра передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) по условиям нового соглашения о партнерстве. В пресс-релизе отмечается, что Великобритания извлечет пользу из этих инвестиций, поскольку опыт в дальнейшем может быть использован министерством обороны королевства.

