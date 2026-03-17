Британия профинансирует создание центра ИИ при Минобороны Украины

Великобритания профинансирует создание на Украине центра передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) по условиям нового соглашения о партнерстве. Об этом сообщили в правительстве королевства.

«Эта команда экспертов, получившая поддержку в размере 500 тыс. фунтов стерлингов, обеспечит максимальное использование искусственного интеллекта для получения преимущества на поле боя»,— указано в сообщении на сайте британского правительства.

В пресс-релизе отмечается, что Великобритания извлечет пользу из этих инвестиций, поскольку опыт в дальнейшем может быть использован министерством обороны королевства.

Стороны планируют заключить расширенное оборонное соглашение. По нему Великобритания и Украина также рассмотрят возможности для расширения оборонного промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами.

Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться с Владимиром Зеленским, а также генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщили в правительстве Британии, они «обсудят усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине, прогресс в реализации (планов.—"Ъ") "коалиции желающих" в случае прекращения огня и необходимость поддержания санкционного давления на Россию».

16 января прошлого года Великобритания и Украина заключили договор о партнерстве на 100 лет для расширения связей в областях безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Анастасия Домбицкая