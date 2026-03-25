Второй случай укуса клеща зафиксирован в Нижегородской области с начала сезона

С начала сезона 2026 года в Нижегородской области зафиксирован второй случай присасывания клеща. Он произошел в Кстовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее еще один случай был зафиксирован в Ворсме Павловского округа: пострадал четырехлетний ребенок. В обоих случаях присасывание клешей произошло на придомовых территориях. Инфекций у этих клещей не выявили.

По состоянию на 25 марта прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 487 жителей Нижегородской области, в том числе 52 ребенка.

Галина Шамберина