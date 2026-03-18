Четырехлетний ребенок пострадал от укуса клеща в Нижегородской области

В Нижегородской области начался сезон активности клещей. Первое в 2026 году присасывание этого паразита зафиксировали 14 марта, пострадал четырехлетний ребенок, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, клещ укусил ребенка на придомовой территории в Ворсме. Специалисты исследовали паразита, он не был инфицирован.

В 2025 году нижегородское управление Роспотребнадзора начало еженедельно отслеживать обращаемость населения по поводу присасывания клещей с 3 марта. К 20 марта медорганизации зафиксировали четыре случая присасывания в Павлове, Кстове, Дзержинске и на Бору.

Елена Ковалева