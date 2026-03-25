ЦБ потребовал от банков активнее информировать клиентов о блокировках карт

Банк России обязал российские кредитные организации активнее информировать клиентов о блокировках операций и дистанционного обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано»,— указали в регуляторе. Также в ЦБ отметили, что даже в случае блокировок клиент должен иметь возможность связаться с финансовым учреждением по дистанционным каналам.

Кредитным организациям также рекомендовали сообщать клиентам, если сведения о них включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях. Банки обязаны пошагово разъяснять гражданам порядок действий для устранения проблемы.

В 2024 году ЦБ инициировал блокировки банковских карт при подозрительных переводах. С 1 января 2026-го Банк России расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ вдвое, до 12 критериев.

