Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге одобрили в первом чтении поправку о поддержке работников НКО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект о расширении мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Речь идет о поправке в городской закон: вместо формулировки о помощи в переподготовке и повышении квалификации предлагается прямо закрепить поддержку в области дополнительного профессионального образования работников и добровольцев таких организаций.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки к проекту, изменения нужны для приведения петербургского закона в соответствие с федеральным законодательством. Авторами инициативы выступили депутаты Всеволод Беликов и Денис Четырбок из «Единой России», а также Павел Иткин и Андрей Малков из ЛДПР.

Сейчас закон предусматривает разные формы поддержки СО НКО, работающих по 21 направлению общественно полезной деятельности, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и организационную помощь.

Артемий Чулков

