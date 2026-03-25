Липецкий «Спецфундаментстрой» расширяет в Липецке свой ЖК за 1,1 млрд рублей

ООО «СЗ "СФС-Реновация"» (входит в ГК «Спецфундаментстрой», основной владелец — семья Сыровых) заявило новый МКД в рамках жилкомплекса «Смородина» в Липецке. Речь идет о строительстве 19-этажного трехподъездного дома в северо-западной части города, недалеко от северного обхода. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Стоимость строительства — 1,16 млрд руб. Проект предусматривает возведение жилого дома комфорт-класса монолитно-кирпичного типа на 272 квартиры. В структуре жилого фонда 136 однокомнатных квартир площадью от 36,6 кв. м, 102 двухкомнатные и 34 трехкомнатные квартиры площадью до 67,4 кв. м.

Общая площадь — 21,9 тыс. кв. м, из которых 14,1 тыс. кв. м придется на жилые помещения. На придомовой территории запланировано размещение одной контейнерной площадки. При этом спортивные и детские площадки непосредственно в границах участка не предусмотрены — девелопер указывает на их наличие в соседнем доме. Его ввели в 2025 году, строительство обошлось в 825 млн руб.

«Решение обусловлено ограниченностью территории участка и невозможностью соблюдения нормативных расстояний от площадок до проектируемого дома»,— сообщается в документации.

Парковочная инфраструктура включает 30 машиномест на территории ЖК и еще 90 — за его пределами. Земельный участок площадью около 5,7 тыс. кв. м находится в аренде у управления имущественных и земельных отношений Липецкой области до 2030 года. Завершение строительства намечено на второй квартал 2028 года. Реализация квартир будет осуществляться с использованием эскроу-счетов.

Свободные от застройки участки планируется озеленить. Проект предусматривает устройство газонов, а также высадку деревьев и кустарников, в том числе рябины, липы, кизильника, гортензии и барбариса.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "СФС-Реновация"» зарегистрировано в Липецке в 2024 году для деятельности заказчика-застройщика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 51% — Евгений Сыров. Еще 49% контролируется через ООО «Спецфундаментстрой-Инвест», где доли по 25% принадлежат Евгению и Валентине Сыровым, а также Марии Пушилиной и Ульяне Ульяшиной. Выручка «Спецфундаментстрой-Инвест» в 2023 году составила 145 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. По собственным данным, «Спецфундаментстрой» был создан в 1978 году как трест, а в 1992 году реорганизован в ОАО. Затем компания еще несколько раз меняла форму юрлица. Застройщик «впервые в Липецке» в 1996 году освоил монолитное домостроение, а в 2011 году — технологию каркасно-монолитной системы «Аркос». Помимо родного региона, компания также возводила дома в Мытищах и Туапсе. В ней действуют железобетонный цех и цех деревообработки. Застройщик возвел 17 зданий и реализует в Липецке два проекта. По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», ГК «Спецфундаментстрой» возвела 15 домов (один из которых в Туапсе) на 108,04 тыс. кв. м. Еще три дома на 20,19 тыс. кв. м строятся.

В 2022 году ООО «СЗ “СФС”» (головное юрлицо ГК) стало единственным участником первых в Липецке торгов на КРТ квартала, ограниченного улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова.

Анна Швечикова