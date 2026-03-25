Премьер Дании подала в отставку после парламентских выборов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на королевский дворец. Метте Фредериксен остается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Sergei Grits / AP

«(Метте.— "Ъ") Фредериксен подала в среду королю прошение об отставке своего правительства после того, как ее трехпартийная коалиция потерпела крупное поражение на всеобщих выборах»,— говорится в материале агентства.

Уход в отставку премьера после парламентских выборов является обычной процедурой. С этого момента запускается процесс формирования нового правительства. После парламентских выборов представители политических сил традиционно советуют монарху, кого, по их мнению, стоит назначить премьер-министром.

24 марта в Дании состоялись парламентские выборы, на которых Социал-демократическая партия Метте Фредериксен победила, но не смогла получить большинство мест в парламенте. Блок левоцентристских партий, в который входят социал-демократы, получил в парламенте 84 места при необходимом большинстве в 90. Сама партия премьера заручилась лишь 38 мандатами.

Анастасия Домбицкая