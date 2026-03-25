Метте Фредериксен хотела как лучше

Расчет датского премьера Метте Фредериксен конвертировать рост поддержки в народе на фоне ее решительного противостояния Дональду Трампу в дополнительные голоса для своей партии не оправдался. По итогам досрочных выборов 24 марта правящие социал-демократы набрали-таки большинство голосов, но одновременно показали худший результат за последние 100 лет. А все потому, что для датчан куда важнее оказались не внешнеполитические успехи правительства, а рост стоимости жизни, с которым нынешние власти, очевидно, не особенно справляются. И теперь формирование новой правящей коалиции станет для горе-победителей крайне сложной задачей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Sergei Grits / AP Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

48-летняя Метте Фредериксен заняла пост премьер-министра в 2019 году, став на момент первого избрания самым молодым лидером страны за всю историю Дании. Но под конец ее второго срока дела у возглавляемой ей Социал-демократической партии пошли неважно. В ноябре 2025 года на муниципальных выборах социал-демократы впервые за почти 100 лет утратили контроль над столичным Копенгагеном и понесли серьезные электоральные потери еще в ряде местных советов, после чего в стране всерьез заговорили о неизбежном крахе партии.

Однако уже в январе на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить автономную датскую территорию Гренландию силой и решительного отпора со стороны Фредериксен поддержка премьера стремительно возросла. В феврале она объявила о проведении досрочных выборов, решив, что ее решительная внешняя политика позволит вернуть расположение избирателей всем социал-демократам.

Но, как стало очевидно утром 25 марта, на следующий день после всеобщего голосования, этот расчет не оправдался. С одной стороны, социал-демократы вновь получили большинство голосов (21,9%), но при этом просели по сравнению с предыдущими выборами, на которых они заручились 27,5% голосов. Это не только снизило число мандатов для партии с 50 до 38 мест, но и оказалось худшим результатом партии за более чем 100 лет.

Второе место заняли «Зеленые левые» — они получили 11,6% голосов, упрочив свой прежний результат, равно как и финишировавшая пятой крайне правая Датская народная партия (9,1% голосов против всего 2,6% в 2022 году).

Правоцентристская либеральная партия «Венстре» во главе с министром обороны Дании Троэльсом Лунном Поульсеном заняла третье место с результатом 10,1%, что также стало худшим показателем для этой политической силы за все время ее существования. «Либеральный альянс» получил 9,4% голосов, центристская партия «Умеренные» — 7,7% голосов. В общем же преодолеть порог для прохождения в парламент удалось 12 партиям, то есть всем тем, кто на это претендовал, чего в Дании не наблюдалось с 1953 года, когда был введен избирательный барьер.

Таким образом, правящая партия получила удар как слева, так и справа.

Одобряя позицию Метте Фредериксен по Гренландии и Украине (а именно на эти свои «сильные стороны» премьер упирала в ходе предвыборной кампании), избиратели остались явно недовольны тем, как она справляется с внутренними проблемами.

Часть ее левых сторонников разочарована ее жесткой иммиграционной политикой, а многие избиратели-центристы, вероятно, сочли ее не особо компетентной в экономических вопросах, особенно на фоне перманентного роста стоимости жизни. Идя на выборы, социал-демократы обещали, например, ввести «налог на богатство» для финансирования ряда социальных проектов — это понравилось левым избирателям, но было негативно воспринято датскими бизнес-кругами.

Впрочем, премьер решила не делать трагедии из своей по сути пирровой победы. «Мне жаль, что мы не получили больше голосов. Я также надеялась на лучший результат,— признала она после оглашения итогов выборов. Но тут же добавила:— Нам пришлось столкнуться с войной, нам угрожал американский президент, и за эти почти семь лет наш показатель снизился на четыре процентных пункта, я думаю, это нормально».

Тем не менее политическая ситуация в Дании по итогам выборов заметно усложнилась. Ни левоцентристы, ни правоцентристы не получили 90 мандатов, необходимых для прочного большинства в 179-местном парламенте. И самым сложным вопросом теперь становится формирование правящей коалиции.

В предыдущее коалиционное правительство во главе с социал-демократами входили либеральная «Венстре» и центристы из «Умеренных» во главе с экс-премьером и нынешним министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном. Несмотря на многолетний опыт совместной работы, в ходе предвыборной кампании Метте Фредериксен и лидер либералов Троэльс Лунн Поульсен большую часть времени отчаянно критиковали друг друга. И сейчас либералы решительно отвергли возможность повторного союза с партией Метте Фредериксен. «Нам нужно новое правительство»,— отрезал во вторник, 24 марта, Поульсен. Премьер же обошла возможность такого сотрудничества молчанием.

Единственным, кто оказался не против воспроизведения прежнего состава коалиции, стал Расмуссен. Он призвал Поульсена и Фредериксен «прекратить окопную войну», заявив, что Дания — «небольшая страна с населением 6 млн человек» и «мы должны объединиться».

«Присоединяйтесь к нам. Вы стоите у угловых флагов; мы в центре. Приходите и поиграйте с нами»,— призвал лидер «Умеренных» двух коалиционных партнеров по прошлому правительству.

Но, судя по всему, каждый из бывших партнеров будет пытаться перетянуть «Умеренных» на свою сторону, и на этом пути возможны препятствия. В Красно-зеленом альянсе (6,3% голосов), считающемся одним из самых естественных партнеров социал-демократов, уже заявили, что не войдут в состав правительства, если оно не будет строго левым.

После предыдущих парламентских выборов в Дании в 2022 году на формирование правительства потребовалось 42 дня, при этом тогда результаты были куда более однозначными, нежели сейчас. Единственное, в чем разные политические силы согласны друг с другом,— это то, что коалиционные переговоры почти наверняка будут долгими и трудными.

Наталия Портякова