Рождаемость снизилась в Воронежской области в 2025 году

За 2025 год в Воронежской области родились 15 493 ребенка. Об этом депутатов облдумы проинформировала руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина в рамках доклада о деятельности ведомства за прошлый год. Цифра оказалась ниже, чем в 2024 году, когда в регионе зарегистрировали рождение 15 857 детей. А в 2023-м в Воронежской области родились 16 573 ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации Марины Севергиной, в регионе за год на 8% увеличилось число заключенных браков — поженились более 15 тыс. пар. Одновременно с этим на 21% снизилось количество разводов. Госпожа Севергина связала это, помимо прочих факторов, с увеличением размера госпошлины за расторжение брака до 5 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в числе мер повышения рождаемости в Воронежской области в 2025 году приняли закон о запрете склонения к абортам. Нарушение закона предусматривает штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Денис Данилов