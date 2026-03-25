Житель Кемерово умер после лечения в частной клинике, лицом которой был Гуф

Бывший главврач и директор частной клиники в Кемерово задержаны после смерти одного из пациентов. Лицом этой клиники был рэпер Guf (Алексей Долматов). Он заявил о прекращении отношений с медучреждением.

По данным МВД, частная клиника без лицензии лечила пациентов психотропными и сильнодействующими веществами, применение которых разрешено только по рецептам. В результате в августе 2025 года в клинике умер 37-летний мужчина. В декабре того же года еще один пациент был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц, уточнили в СКР.

Как выяснило следствие, с февраля по март 2026 года директор медучреждения заключил 11 договоров с гражданами на оказание аналогичных медицинских услуг с применением психотропных веществ. В числе этих пациентов был несовершеннолетний. При обыске у одного из фигурантов нашли ампулы с психотропными веществами, предназначенными для незаконного сбыта.

Бывшему главврачу предъявили обвинение в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК), а директору — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК), и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК). Решается вопрос о заключении обоих под стражу.

Имена фигурантов и название клиники не раскрывают. Портал NGS42.RU пишет, что речь идет о филиале наркологической сети «Свобода». В октябре 2024 года ее лицом стал рэпер Гуф. «В связи с появившейся в СМИ информацией о клинике "Свобода" я официально заявляю о прекращении любых отношений с данной организацией»,— прокомментировал исполнитель в аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).