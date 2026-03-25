Фитнес-сеть DDX Fitness планирует открыть клуб в липецком ТРЦ «Европа»

Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness арендовала 2,1 тыс. кв. м в торгово-развлекательном центре «Европа» в центре Липецка (улица Советская, 66). Клуб откроется во второй половине 2026 года, сообщила консалтинговая компания NF Group, выступившая консультантом сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Помещения расположены на втором этаже ТРЦ. Это второй клуб федеральной сети в Липецке, первый был открыт в феврале 2025 года в ТРЦ «Армада» на улице Смородина, 13а.

«Регионы сегодня вносят заметный вклад в рост вовлеченности в фитнес, и Липецкая область — один из таких примеров. В Липецке уже сформирован устойчивый рынок: здесь работает более 60 объектов разных форматов, что отражает стабильный спрос на тренировки»,— отметил заместитель директора по развитию DDX Fitness Александр Белоусов.

Сеть DDX Fitness основана в 2018 году и насчитывает более 154 клубов в России. В Черноземье у сети помимо липецких представительств работают два клуба в Воронеже.

В начале марта в Воронеже началось строительство спортивного центра «Триэль-Северный». Объект возводится в Северном микрорайоне на улице 60-летия ВЛКСМ, вблизи торгово-развлекательного комплекса «Арена».

Ульяна Ларионова